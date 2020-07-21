Луцький терорист стріляв та кинув гранату у бік правоохоронців — відео з місця події

https://racurs.ua/ua/n141407-teroryst-u-lucku-vidkryv-vogon-ta-kynuv-granatu-u-bik-pravoohoronciv-video.html

Ракурс

Терорист у Луцьку, котрий зранку 21 липня захопив автобус із заручниками, відкрив вогонь у бік правоохоронців, після чого пожбурив гранату.

Злочинець здійснив два постріли в бік правоохоронців, після чого викинув з автобуса гранату, яка, на щастя, не здетонувала. Площу міста оточили спецпризначенці, — інформують у Фейсбук УНН.

Також стало відомо, що терорист перебував на психіатричному лікуванні. Цю інформацію підтвердив Департамент карного розшуку. Окрім цього, місцеві ЗМІ повідомили, що терорист телефонує родичам своїх заручників та вимагає, щоб вони надсилали його вимоги журналістам. Раніше на своїй сторінці у Твіттер він оприлюднив низку хаотичних та дивних вимог до українських можновладців.

Нагадаємо, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками, у місті та області введений оперативний план «Заручник». У поліції повідомляли, що в автобусі перебуває близько 20 заручників, СБУ говорить про 10.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що особа, яка захопила заручників в автобусі Луцька, зателефонувала о 9.25 до поліції, і представилася як Максим Плохой.