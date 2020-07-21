Вимоги до Зеленського висунув луцький терорист, який лікувався у психлікарні, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n141408-vymogy-do-zelenskogo-vysunuv-luckyy-teroryst-yakyy-likuvavsya-u-psyhlikarni.html

Ракурс

Луцький терорист, який взяв в заручники пасажирів автобуса, перебував на психіатричному лікуванні і двічі відбував покарання у місцях позбавлення волі. Він висунув вимоги до влади у Твіттер, щоправда, більшість із них нечіткі чи незрозумілі.

Терорист у Твітер привітав усіх з «днем антисистеми» і заявив, що «держава — це перший терорист». Він вимагає, аби глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали заяви про те, що «вони — терористи в законі».

Від президента Володимира Зеленського чоловік вимагає записати відеозвернення із закликом дивитися документальний фільм «Земляни» 2005 року про жорстоке поводження з тваринами.

Правда з вуст 24-х врятує життя сотень, — написав він.

Він стверджує, ще один вибуховий пристрій захований в іншому людному місці Луцька. Акаунт у Твіттер чоловік зареєстрував у липні 2020 року.

Справжнє ім’я терориста Максим Степанович Кривош. Він зареєстрований у Дубно, повідомляє Департамент карного розшуку у своєму Telegram-каналі. Чоловік відсидів кілька термінів у місцях позбавлення волі. Саме там він і написав свою книгу «Філософія злочинця».

Він часто бував у Луцьку, має тут багато знайомих та навіть після виходу з в’язниці перебував у полі зору поліції, повідомляють ВН. Зі слів людей, які його опізнали, чоловік справляв враження адекватної людини, щоправда дивакуватої. Він часто міняв номери телефонів і мало говорив про себе конкретну інформацію.

Кривош примусово лікувався у психіатричній лікарні. За інформацією видання «Сила правди», тираж його книги — 400 екземплярів, видавництво невідоме.

Видається, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Кривоша. У ній чоловік пише, що ріс у родині інтелігентів, проте в дитинстві надивився бойовиків і «вирішив стати крутим». В 11 класі його затримали на ринку з рушницею, проте завдяки зв’язкам батька справу закрили. Кривош навчався у духовній семінарії, але розчарувався у церкві.

Після першого шестирічного ув’язнення вийшов на волю у 24 роки. Його засудили на вісім років позбавлення волі за створення і керування бандою, покарання відбував на Львівщині.