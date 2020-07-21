Законопроект про зниження «зеленого» тарифу схвалила Рада

https://racurs.ua/ua/n141389-zakonoproekt-pro-znyjennya-zelenogo-taryfu-shvalyla-rada.html

Ракурс

Верховна Рада під час позачергового пленарного засідання 21 липня проголосувала в другому читанні за проект закону № 3658 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії».

Цей документ передбачає зміну ставок так званого «зеленого» тарифу з 1 липня 2020 року. За проект закону проголосували 288 нардепів.

Згідно із законопроектом, тепер розмір «зеленого» тарифу для електростанцій, зменшиться:

на 15% — для сонячних електростанцій, потужність яких понад 1 МВт (у разі, якщо вони були введені в експлуатацію з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2019 року);

на 10% — для сонячних електростанцій, потужність яких менше 1 МВт;

на 7,5% — для вітрових електростанцій;

на 2,5% — для сонячних і вітрових електростанцій, введених в експлуатацію з 1 січня 2020 року.

Для об'єктів відновлюваної енергетики, введених в експлуатацію до 30 червня 2015 року, встановлено граничний розмір «зеленого» тарифу, що дозволить зменшити розмір тарифів для таких об'єктів до 52%, — йдеться в документі.



Для нових сонячних електростанцій, які будуть запущені з 1 серпня 2020 року, «зелений» тариф буде зменшений на 50%.

За оцінками Кабінету міністрів, зменшення тарифів дозволить знизити прогнозований дефіцит балансу ДП «Гарантований покупець» на 6,4 млрд грн в рік. А також знизити сумарний обсяг виплат по «зеленим» тарифам на 2 млрд євро.