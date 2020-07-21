Законопроект о снижении «зеленого» тарифа одобрила Рада

https://racurs.ua/n141389-zakonoproekt-o-snijenii-zelenogo-tarifa-odobrila-rada.html

Ракурс

Верховная Рада во время внеочередного пленарного заседания 21 июля проголосовала во втором чтении за проект закона № 3658 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии».

Этот документ предусматривает изменение ставок так называемого «зеленого» тарифа с 1 июля 2020 года. За данный проект закона проголосовали 288 нардепов.

Согласно законопроекту, теперь размер «зеленого» тарифа для электростанций, уменьшится:

на 15% — для солнечных электростанций, мощность которых более 1 МВт (в случае, если они были введены в эксплуатацию с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2019 года);

на 10% — для солнечных электростанций, мощность которых менее 1 МВт;

на 7,5% — для ветряных электростанций;

на 2,5% — для солнечных и ветряных электростанций, введенных в эксплуатацию с 1 января 2020 года.

Для объектов возобновляемой энергетики, введенных в эксплуатацию до 30 июня 2015 года, установлен граничный размер «зеленого» тарифа, что позволит уменьшить размер тарифов для таких объектов до 52%, — говорится в документе.



Для новых солнечных электростанций, которые будут запущены с 1 августа 2020 года, «зеленый» тариф будет уменьшен на 50%.

По оценкам Кабинета министров, уменьшение тарифов позволит снизить прогнозируемый дефицит баланса ГП «Гарантированный покупатель» на 6,4 млрд грн в год. А также снизить суммарный объем выплат по «зеленым» тарифам на 2 млрд евро.