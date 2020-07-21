Луцкий террорист заставляет заложников контактировать со СМИ и запугивает родственников, фото — Суспільне

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Теракт произошел сегодня в Луцке. Террорист, захвативший заложников, заставляет своих пленников контактировать с журналистами. Сейчас известно уже о трех таких попытках злоумышленника.

Через два часа после начала этой истории в сети распространили звонок одной из заложниц. Во время разговора террорист подхватывает телефон и продолжил общаться с мужем заложницы. Он сказал ему связаться со СМИ, чтобы распространить информацию о его требованиях.

Журналисты сайта «Перший» также поговорили с одной из заложниц луцкого террориста. Им также удалось пообщаться с Максимом Кривошем, который называет себя Максим Плохим.

Он общается на украинском. Хотя заметно нервничает, — отметили журналисты.

Террорист требовал максимально распространить его требования и убеждал, что у него «заминированный автобус, куча автоматического оружия, гранат».

Впоследствии журналист Юрий Бутусов сообщил, что к нему звонил мужчина, захвативший заложников в Луцке. Он требовал, чтобы к нему приехали журналисты.

Он ставит задачи заложникам связаться со СМИ, они через родственников находят контакты и передают ему трубку, — написал Бутусов.

Впрочем, когда журналист предложил приехать, чтобы обменять себя на заложников, террорист повесил трубку.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил, что подозреваемым в захвате заложников является 44-летний гражданин Украины Максим Кривош, уроженец поселка Гай Оренбургской области РФ. Он ранее дважды судим и провел около 10 лет за решеткой.

Напомним, что в центре Луцка утром 21 июля мужчина забаррикадировался в рейсовом автобусе «Богдан». Он произвел два выстрела в сторону правоохранителей и бросил гранату, которая не сдетонировала. Вместе со злоумышленником в автобусе находятся около 10 заложников.