Взрыв возле станции метро «Минская» прогремел в Киеве — фото и видео с места происшествия

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Ракурс

Взрыв возле станции метро «Минская» раздался 21 июля в Киеве. Незадолго до взрыва неизвестный позвонил правоохранителям и сообщил о минировании двух киосков близ станции столичного метрополитена.

Сегодня в Киеве взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский». Около 12.00 аноним сообщил по линии 102 о минировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26, — написал в Фейсбук мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы.

Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили, — рассказал мэр.

Кличко также призвал киевлян быть внимательными и осторожными.

Только благодаря оперативной реакции полиции на подозрительную сумку и эвакуации людей удалось избежать жертв. Взрыв был достаточно мощный, — написал в Телеграмм экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Напомним, 17 июля около 20.00 в мусорке у входа на станцию метро «Шулявская» взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва телесные повреждения получили четыре человека. 22-летнего студента, который получил множественные травмы ног и находился в тяжелом состоянии, прооперировали.