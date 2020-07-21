Вибух біля станції метро “Мінська” пролунав у Києві — фото і відео з місця події

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Вибух біля станції метро «Мінська» пролунав 21 липня у Києві. Незадовго до вибуху невідомий зателефонував правоохоронцям і повідомив про замінування двох кіосків поблизу станції столичного метрополітену.

Сьогодні у Києві вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої на ринку «Мінський». Близько 12.00 анонім повідомив по лінії 102 про замінування двох автокіосків за адресою Оболонський проспект, 26, — написав у Фейсбук мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, вибухотехніки перевірили цю інформацію та виявили небезпечні предмети.

Всіх людей терміново евакуювали. Периметр навколо кіосків взяли під контроль правоохоронці та рятувальники. Вибухівку, закріплену між легковою автівкою та автокіосками, знешкодили, — розповів мер.

Кличко також закликав киян бути уважними і обережними.

Тільки завдяки оперативній реакції поліції на підозрілу валізу і евакуації людей вдалося уникнути жертв. Вибух був досить потужний, — написав у Телеграм екс-нардеп Ігор Мосійчук.

Нагадаємо, 17 липня близько 20.00 у смітнику біля входу до станції метро «Шулявська» вибухнув невідомий пристрій. Внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримало четверо осіб. 22-річного студента, який отримав множинні травми ніг і перебував у важкому стані, прооперували.