Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n141410-nezadovolenyh-robotou-zelenskogo-pobilshalo-infografika.html

Ракурс

Рейтинг Володимира Зеленського поступово падає — вже понад половина українців не задоволені його роботою на посаді президента. Зі свого боку третина опитаних повністю підтримують главу держави.





У порівнянні з опитуванням, яке проводилося соціологами минулого місяця, рейтинг невдоволення президентством Володимира Зеленського зростає. Про це йдеться в результатах опитування соціологічної групи «Рейтинг».









За результатами опитування соціологи з’ясували, що 59% українців не задоволені роботою Володимира Зеленського на посаді президента, а 37% повністю влаштовує робота глави держави.





Минулого місяця респонденти оцінювали діяльність Володимира Зеленського на посаді президента інакше: його роботою на посаді президента були незадоволені 52% опитаних, а повністю задоволені главою держави залишалися 39%.



Зі свого боку роботою спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова виявилися задоволені 25% респондентів, а незадоволеними залишилися 57% опитаних. Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля підтримали 16% опитаних, а 65% респондентів виявилися незадоволені його роботою.

Опитування проводилося з 16 по 17 липня. Було опитано 2 тис. осіб методом телефонного інтерв’ю в усіх регіонах України, за винятком окупованих територій Донбасу і Криму. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що довіра до президента опустилася до негативного рівня.