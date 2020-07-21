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Рейтинг Владимира Зеленского постепенно падает — уже более половины украинцев недовольны его работой на посту президента. В свою очередь треть опрошенных полностью поддерживают главу
государства.
По результатам опроса социологи выяснили, что 59% украинцев недовольны работой Владимира Зеленского на посту президента, а 37% опрошенных довольны работой главы государства.
В прошлом месяце респонденты оценивали деятельности Владимира Зеленского на посту президента иначе: его работой на посту президента были недовольны 52% опрошенных, а полностью
согласными с главой государства оставались 39%.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Україна
Недовольных работой Зеленского стало больше (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n141410-nedovolnyh-rabotoy-zelenskogo-stalo-bolshe-infografika.htmlРакурс
Рейтинг Владимира Зеленского постепенно падает — уже более половины украинцев недовольны его работой на посту президента. В свою очередь треть опрошенных полностью поддерживают главу
государства.
По сравнению с опросом, который проводился социологами в прошлом месяце, рейтинг недовольства президентством Владимира Зеленского растет. Об этом говорится в результатах опроса социологической группы «Рейтинг».
По результатам опроса социологи выяснили, что 59% украинцев недовольны работой Владимира Зеленского на посту президента, а 37% опрошенных довольны работой главы государства.
В прошлом месяце респонденты оценивали деятельности Владимира Зеленского на посту президента иначе: его работой на посту президента были недовольны 52% опрошенных, а полностью
согласными с главой государства оставались 39%.
В свою очередь работой спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова оказались довольны 25% респондентов, а недовольными остались 57% опрошенных. Премьер-министра Дениса Шмыгаля поддержали 16% опрошенных и 65% респондентов оказались недовольны его работой.
Опрос проводился с 16 по 17 июля. Было опрошено 2 тыс. человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Напомним, ранее мы сообщали, что доверие к президенту опустилось к отрицательному уровню.
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