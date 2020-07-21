Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/n141410-nedovolnyh-rabotoy-zelenskogo-stalo-bolshe-infografika.html

Ракурс

Рейтинг Владимира Зеленского постепенно падает — уже более половины украинцев недовольны его работой на посту президента. В свою очередь треть опрошенных полностью поддерживают главу государства.



По сравнению с опросом, который проводился социологами в прошлом месяце, рейтинг недовольства президентством Владимира Зеленского растет. Об этом говорится в результатах опроса социологической группы «Рейтинг».







По результатам опроса социологи выяснили, что 59% украинцев недовольны работой Владимира Зеленского на посту президента, а 37% опрошенных довольны работой главы государства. В прошлом месяце респонденты оценивали деятельности Владимира Зеленского на посту президента иначе: его работой на посту президента были недовольны 52% опрошенных, а полностью согласными с главой государства оставались 39%.





В свою очередь работой спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова оказались довольны 25% респондентов, а недовольными остались 57% опрошенных. Премьер-министра Дениса Шмыгаля поддержали 16% опрошенных и 65% респондентов оказались недовольны его работой.

Опрос проводился с 16 по 17 июля. Было опрошено 2 тыс. человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Напомним, ранее мы сообщали, что доверие к президенту опустилось к отрицательному уровню.