Саморобну зброю і вибухівку продавали ділки на аукціонах. Фото: HotGeo

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Продаж зброї організували жителі різних регіонів України. Прокуратура Донецької області викрила чоловіків, які виготовляли та збували зброю, вибухові речовини та боєприпаси на мілітарі-аукціонах у мережі.

Підозрювані організували міжрегіональну мережу збуту саморобної зброї. Про це повідомляє прес-центр Офісу генпрокурора.

Правоохоронці виявили, що до злочинного угруповання входили мешканці Донецької, Дніпропетровської, Черкаської областей та міста Києва. Чоловіки у змові нелегально самостійно виготовляли зброю та продавали її на спеціальному сайті.





Поліція закупила у підозрюваних 47 кг пороху та піймала «підприємців» на гарячому.

Наразі поліція проводить обшуки у чотирьох областях за адресами проживання фігурантів кримінального провадження та у їхніх транспортних засобах. Вже вилучено вибухові речовини, вогнепальну зброю, бойові припаси та обладнання для виготовлення зброї.





Фігурантам провадження загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до семи років за ст. 263, ч. 1 ст. 263 КК України (носіння, зберігання, придбання, збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без дозволу).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Донеччині виявили банду поліцейських, які збували зброю та продавали наркотики.