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Ракурс
ОТГ переведуть на прямі відносини із держбюджетом — суть нового закону, фото — Киеввласть

ОТГ і бюджет — Рада підтримала пряме фінансування

15 лип 2020, 15:19
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Об'єднані територіальні громади (ОТГ), які вже затвердив уряд, перевели на прямі міжбюджетні відносини із державним бюджетом.

У Раді 15 липня прийняли у першому читанні законопроект, який розмежовує доходи і витрати між бюджетами районів і ОТГ. Громадам фактично передали кошти районів. За таке рішення знайшлося 320 голосів нардепів.

Райбюджети залишилися без базової дотації, їх зняли з прямих міжбюджетних відносин з держбюджетом.

Законопроект змінює Бюджетний кодекс — уніфіковує термін «бюджети місцевого самоврядування», визначає склад доходів і витрат окремо для бюджетів місцевого самоврядування та районних бюджетів.

Формування районних бюджетів буде здійснюватися за рахунок таких власних доходів:


  • податок на прибуток підприємств і установ комунальної власності, засновником яких є райрада;
  • плата за ліцензії та сертифікати господарської діяльності, видані РДА;
  • орендна плата за користування майном, що перебуває в комунальній власності;
  • орендна плата за водні об'єкти (до розмежування між громадами).

Усі 1 тис. 470 територіальних громад стають незалежними, оскільки органи влади районного рівня не матимуть на них адміністративного та фінансового впливу.

Перед цим Рада вдруге зняла з розгляду проект постанови про утворення та ліквідацію районів. Цей документ мали розглядати 14 липня, але вилучили з порядку денного. Під парламентом сьогодні відбувалися протести щодо нового поділу районів.

Джерело: Ракурс


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