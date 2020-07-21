Правоохоронці прийшли з обшуками в «Укрзалізницю». Фото: diia.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n141417-obshuky-v-ukrzaliznyci-vlashtuvaly-sbu-ta-podatkova.html

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Обшуки в «Укрзалізниці» влаштували правоохоронці. Вони проводяться на низці об'єктів акціонерного товариства.

Слідчі дії тривають у рамках досудового розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків щодо посадових осіб приватних компаній та «Укрзалізниці». Про це 21 липня повідомила прес-служба компанії.

Залізничники додали, що у проведенні слідчих дій сприяють співробітникам Служби безпеки України та податкової.

АТ «Укрзалізниця» готова надати правоохоронцям усю необхідну інформацію, — запевнили в компанії.



Нагадаємо, у червні в Службі безпеки України заявили, що «Укрзалізниця» закупила неякісні запчастини на суму понад 100 млн грн. Частина продукції не відповідала встановленим характеристикам, а решта була виготовлена кустарним способом або викрадена з вітчизняних підприємств залізничної галузі.

Експерти дійшли висновку, що експлуатація такого обладнання на рухомому складі «Укрзалізниці» призводила до системного виходу його з ладу, виникнення надзвичайних подій та зривів перевезень.