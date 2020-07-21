Правоохранители пришли с обысками в «Укрзализныцю». Фото: diia.gov.ua

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Обыски в «Укрзализныце» устроили правоохранители. Они проводятся на ряде объектов акционерного общества.

Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования в отношении возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов в отношении должностных лиц частных компаний и «Укрзализныци». Об этом 21 июля сообщила пресс-служба компании.

Железнодорожники добавили, что в проведении следственных действий способствуют сотрудникам Службы безопасности Украины и налоговой.

АО «Укрзализныця» готова предоставить правоохранителям всю необходимую информацию, — заверили в компании.



Напомним, в июне в Службе безопасности Украины заявили, что «Укрзализныця» закупила некачественные запчасти на сумму свыше 100 млн грн. Часть продукции не соответствовала установленным характеристикам, а остальные были изготовлены кустарным способом или похищенные из отечественных предприятий железнодорожной отрасли.

Эксперты пришли к выводу, что эксплуатация такого оборудования на подвижном составе «Укрзализныци» приводила к системному выходу его из строя, возникновению чрезвычайных событий и срывам перевозок.