Укрзализныця закупила некачественных запчастей на 100 млн грн. Фото: vcrti.com.ua

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Служба безопасности Украины заявляет, что «Укрзализныця» закупила некачественные запчасти более чем 100 млн грн.

Правоохранители утверждают, что железнодорожники и представители частных фирм организовали поставки запчастей и оборудования ненадлежащего качества. Оказалось, что закупленная продукция не соответствовала установленным характеристикам, была с явными признаками предыдущего использования. Более того, часть запчастей была изготовлена кустарным способом, а часть — похищена из отечественных предприятий железнодорожной отрасли. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба СБУ.

Эксперты пришли к выводу, что эксплуатация такого краденого и некачественного оборудования на подвижном составе «Укрзализныци» приводило к системному выходу его из строя, возникновению чрезвычайных событий и срывам перевозок. Правоохранители задокументировали, что злоумышленники успели поставить «Укрзализныци» некачественной продукции более чем 100 млн грн. Деньги присваивались фигурантами через фирмы с признаками фиктивности.

В Офисе генпрокурора заявили, что в рамках открытого уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины СБУ проводит санкционированные судом обыски в структурных подразделениях акционерного общества и в коммерческих структурах, производственных и офисных помещениях, а также по месту жительства фигурантов производства в пяти регионах Украины.

Правоохранители установили, что в течение 2017−2019 годов чиновники «Южной железной дороги» и «Юго-Западной железной дороги» перечислили 70 млн грн на счета подконтрольных предприятий за поставки чугунных тормозных колодок. Оказалось, что запчасти не соответствуют техническим условиям и производятся из других сплавов металлов, что приводит к увеличению расходов АО «Укрзализныця» на приобретение комплектующих.

Напомним, филиал «Укрзализныци» — «Львовская железная дорога» закупала подержанные запчасти для подвижного состава из России, которые выдавались за новые детали.