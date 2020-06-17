Погода в Украине будет преимущественно дождевой, фото: Pikist

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Ракурс

Погода в Украине 18 июня будет дождливой в большинстве регионов, кроме части восточных и северных областей.

Днем 18 июня в отдельных районах ожидаются грозы, кроме северо-восточных и восточных областей, а также град и шквалы 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 18 июня будет дождливой днем, ночь пройдет без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до 17−19 °, днем — поднимутся до 26−28°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове в следующие сутки также ожидается без осадков ночью и с дождем днем. Ночью температура составит 15−17°, днем — 22−24°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе ночью будет без осадков, днем ​​синоптики прогнозируют дождь. Термометры ночью покажут 17−19°, днем — 25−27°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре 18 июня также ночью будет без осадков, днем ​​ожидается дождь. Температура воздуха ночью опустится до 16−18°, днем — поднимется до 28−30°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет без осадков, с небольшой облачностью. Ночью ожидается температура воздуха 17−19°, днем — 30−32°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье будет дождевой днем ​​и ночью. Ночью температура составит 17−19°, днем воздух прогреется до 23−25°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 18 июня будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения, преимущественно в начале суток.

Напомним, в Киеве сегодня снова затопило улицы после сильных осадков.