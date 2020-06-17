Погода в Україні буде переважно дощовою, фото: Pikist

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Погода в Україні 18 червня буде дощовою в більшості регіонів, окрім частини східних та північних областей.

Вдень 18 червня в окремих районах очікуються грози, окрім північно-східних та східних областей, а також град та шквали 15−20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 18 червня буде дощовою вдень, ніч мине без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 17−19°, вдень — піднімуться до 26−28°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові наступної доби також очікується без опадів вночі та з дощем вдень. Вночі температура становитиме 15−17°, вдень — 22−24°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі вночі буде без опадів, вдень синоптики прогнозують дощ. Термометри вночі покажуть 17−19°, вдень — 25−27°. Вітер східний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі 18 червня також вночі буде без опадів, вдень очікується дощ. Температура повітря вночі опуститься до 16−18°, вдень — підніметься до 28−30°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові буде без опадів, з невеликою хмарністю. Вночі очікується температура повітря 17−19°, вдень — 30−32°. Вітер східний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті буде дощовою вдень та вночі. Вночі температура становитиме 17−19°, вдень повітря прогріється до 23−25°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 18 червня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення, переважно на початку доби.

Нагадаємо, у Києві сьогодні знову затопило вулиці після сильних опадів.