Плівки Єрмака: глава офісу Зеленського назвав головну причину публікації скандальних записів

https://racurs.ua/ua/n139874-ya-stav-schytom-v-yakyy-vse-poletilo-iermak-pro-skandalni-plivky-za-uchastu-brata.html

Ракурс

Андрій Єрмак, глава Офісу президента Володимира Зеленського, назвав головну причину публікації компрометуючих записів за участю його брата, на яких той нібито продає посади в державні структури.

Для себе я багато зрозумів і усвідомив. Хочу сказати, що це була цілеспрямована атака на офіс Зеленського, метою якої було розхитати ситуацію всередині команди президента, — заявив Єрмак в інтерв’ю LB.ua.

Нагадаємо, що так звані «плівки Єрмака» датовані осінню минулого року. Водночас глава Офісу президента заявив, що вже торік було чимало охочих нанести удар команді Зеленського.

Ви собі не уявляєте, скільки таких людей… І там, і там (всередині країни і за її межами — ред.)… Я став щитом, в який все полетіло. Я прекрасно розумію, що перебуваю в центрі уваги. При цьому спокійно живу, — зазначив Єрмак.

Чиновник також запевнив, що «більш ніж зацікавлений в завершенні слідства».

Щоб слідство назвало всіх, хто за цим стояв. Хто був ініціатором. Яким чином все відбувалося. Як записи з’явилися у народного депутата і так далі. Є процесуальні терміни, думаю, чекати залишилося недовго, — резюмував представник команди президента.

Єрмак також заявив, що беззастережно вірить Зеленському та «робить все на 100% щиро».

Як раніше писав «Ракурс», плівки Єрмака тепер буде розслідувати Служба безпеки України. Матеріали кримінального провадження щодо брата глави Офісу президента Дениса Єрмака передали до цього правоохоронного органу.