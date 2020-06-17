Пленки Ермака: глава офиса Зеленского назвал главную причину публикации записей

https://racurs.ua/n139874-ya-stal-schitom-v-kotoryy-vse-poletelo-ermak-o-skandalnyh-zapisyah-s-uchastiem-brata.html

Ракурс

Андрей Ермак, глава Офиса президента Владимира Зеленского, назвал главную причину публикации компрометирующих записей с участием его брата, на которых тот якобы продает должности в государственные структуры.

Для себя я много понял и осознал. Хочу сказать, что это была целенаправленная атака на офис Зеленского, целью которой было расшатать ситуацию внутри команды президента, — заявил Ермак в интервью LB.ua.

Напомним, что так называемые «пленки Ермака» датированы прошлой осенью. В свою очередь, глава Офиса президента заявил, что уже в прошлом году было много желающих нанести удар по команде Зеленского.

Вы себе не представляете, сколько таких людей… И там, и там (внутри страны и за пределами — ред.)… Я стал щитом, в который все полетело. Я понимаю прекрасно, что нахожусь в центре внимания. При этом спокойно живу, — отметил Ермак.

Чиновник также заверил, что «более чем заинтересован в завершении следствия».

Чтобы следствие назвало всех, кто стоял за этим. Кто был инициатором. Каким образом все происходило. Как записи появились у народного депутата и так далее. Есть процессуальные сроки, думаю, ждать осталось недолго, — резюмировал представитель команды президента.

Ермак также заявил, что безоговорочно верит Зеленскому и «делает все на 100% искренне».

Как ранее писал «Ракурс», пленки Ермака теперь будет расследовать Служба безопасности Украины. Материалы уголовного производства в отношении брата главы Офиса президента Дениса Ермака передали в этот правоохранительный орган.