Укрзалізниця закупила неякісних запчастин на 100 млн грн. Фото: vcrti.com.ua

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Служба безпеки України заявляє, що «Укрзалізниця» закупила неякісні запчастини на суму понад 100 млн грн.

Правоохоронці стверджують, що залізничники та представники приватних фірм організували постачання запчастин і устаткування неналежної якості. Виявилося, що закуплена продукція не відповідала встановленим характеристикам, була з явними ознаками попереднього використання. Ба більше, частина запчастин була виготовлена кустарним способом, а частина — викрадена з вітчизняних підприємств залізничної галузі. Про це 17 червня повідомила прес-служба СБУ.

Експерти дійшли висновку, що експлуатація такого краденого та неякісного обладнання на рухомому складі «Укрзалізниці» призводила до системного виходу його з ладу, виникнення надзвичайних подій та зривів перевезень. Правоохоронці задокументували, що зловмисники встигли поставити «Укрзалізниці» неякісної продукції на суму понад 100 млн грн. Гроші присвоювалась фігурантами через фірми з ознаками фіктивності.

В Офісі генпрокурора заявили, що у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України СБУ проводить санкціоновані судом обшуки в структурних підрозділах акціонерного товариства та в комерційних структурах, виробничих і офісних приміщеннях, а також за місцем проживання фігурантів провадження у п’яти регіонах України.

Правоохоронці встановили, що упродовж 2017−2019 років посадовці «Південної залізниці» та «Південно-Західної залізниці» перерахували 70 млн грн на рахунки підконтрольних підприємств за постачання чавунних гальмівних колодок. Виявилося, що запчастини не відповідають технічним умовам та виробляються із інших сплавів металів, що призводить до збільшення витрат АТ «Укрзалізниця» на придбання комплектуючих.

Нагадаємо, філія «Укрзалізниці» — «Львівська залізниця» закуповувала вживані запчастини для рухомого складу з Росії, які видавалися за нові деталі.