Рада предварительно поддержала законопроект, нарушающий Соглашение об ассоциации с ЕС

https://racurs.ua/n141416-rada-predvaritelno-podderjala-zakonoproekt-narushauschiy-soglashenie-ob-associacii-s-es.html

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Верховная Рада на внеочередном заседании 21 июля приняла за основу законопроект № 3739, который предусматривает преференции для отечественного машиностроения, что противоречит Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.

За этот проект закона проголосовали 248 парламентариев, в частности:

176 нардепов от «Слуги народа»,

20 — от «ОПЗЖ»,

18 — от «Батькивщины»,

10 — от «За будущее»,

8 — от группы «Доверие»,

5 — от «ЕС»,

11 внефракционных.

Фракция «Голос» голосовала против. Впоследствии оппозиционные депутаты заявили, что этот законопроект можно охарактеризовать как «Покупай у олигархов» вместо «Покупай украинское».

Законопроект № 3739 стимулирует коррупцию, нарушает договоренности Украины и ЕС, ставит под удар экспортеров, госпредприятия и местные власти, — убеждены в «Голосе».

Как указано в пояснительной записке к проекту закона, речь идет о необходимости наличия местной составляющей в определенных видах машин, закупаемых за счет государства или местных органов власти. Например, документ содержит требование о минимальной степени локализации на уровне 25−45% с 2021 года и 40−60% с 2024 года.

Кроме того, он затрагивает не все закупки, а сравнительно узкие группы продукции машиностроения для нужд энергетики, ЖКХ и транспорта.

В то же время, как отмечает «Экономическая правда», этот проект несовместим с международными обязательствами Украины. В Соглашении об ассоциации с ЕС есть отдельная глава, посвященная госзакупкам. Одним из его принципов является недискриминационность. Ограничение круга участников допускается, но только на конкурсном основании и только на базе объективных факторов — опыта работы на рынке, масштаба деятельности участника, наличия у него соответствующей инфраструктуры, технического потенциала.