Рада попередньо підтримала законопроект, який порушує Угоду про асоціацію з ЄС / Фото: сайт ВР

https://racurs.ua/ua/n141416-rada-poperedno-pidtrymala-zakonoproekt-yakyy-porushuie-ugodu-pro-asociaciu-z-ies.html

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Верховна Рада на позачерговому засіданні 21 липня ухвалила за основу законопроект № 3739, який передбачає преференції для вітчизняного машинобудування, що суперечить Угоді про асоціацію з Європейським Союзом.

За цей проект закону проголосували 248 парламентарів, зокрема:

176 нардепів від «Слуги народу»,

20 — від «ОПЗЖ»,

18 — від «Батьківщини»,

10 — від «За майбутнє",

8 — від групи «Довіра»,

5 — від «ЄС»,

11 позафракційних.

Фракція «Голос» голосувала проти. Згодом в опозиційній фракції заявили, що цей законопроект можна охарактеризувати як «Купуй в олігархів» замість «Купуй українське».

Законопроект № 3739 стимулює корупцію, порушує домовленості України з ЄС, ставить під удар експортерів, держпідприємства та місцеву владу, — переконані у «Голосі».

Як зазначено у пояснювальній записці до проекту закону, йдеться про зобов’язання мати місцеву складову в певних видах машин, які закуповуються коштом держави або місцевих органів влади. Наприклад, документ містить вимогу до мінімального ступеня локалізації на рівні 25−45% з 2021 року та 40−60% з 2024 року.

Окрім того, він стосується не всіх закупівель, а порівняно вузької групи продукції машинобудування для потреб енергетики, ЖКГ та транспорту.

Водночас, як зазначає «Економічна правда», цей проект не є сумісний з міжнародними зобов’язаннями України. В Угоді про асоціацію є окрема глава, яка присвячена державним закупівлям. Одним із принципів є недискримінаційність. Обмеження кола учасників допускається, але лише на конкурентних засадах та лише на основі об'єктивних факторів — досвіду роботи на ринку, масштабу діяльності учасника, наявності в нього відповідної інфраструктури, технічного потенціалу тощо.