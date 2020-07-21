Задержание пловца из Гидропарка. Фото: Скриншот с видео

https://racurs.ua/n141415-plovca-iz-gidroparka-opravdali-v-sude.html

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Днепровский суд города Киева 20 июля оправдал Валентина Бурьянова, которого полиция в апреле задержала в Гидропарке, когда он переплыл реку.

Служители Фемиды закрыли производство из-за отсутствия события и состава правонарушения. Сам Бурьянов планирует привлечь к уголовной ответственности сотрудников Нацполиции, которые его задерживали. Об этом пловец написал на собственной странице в Facebook.

По словам Бурьянова, действия полиции нечем оправдывать, поскольку он не совершал противоправных действий.

А это означает, что уполномоченное лицо, которое составляло протокол, и его команду бойцов ждет уголовная ответственность, — написал он.



Напомним, Бурьянов 6 апреля пытался вплавь через Днепр добраться до Гидропарка, чтобы позаниматься спортом. Свое поведение молодой человек объяснил тем, что он считает решение Кабмина о запрете посещения парков антиконституционным и таким, что нарушает права украинцев.

Впоследствии мужчина был оштрафован Днепровским райсудом Киева на 17 тыс. грн за нарушения правил карантина.