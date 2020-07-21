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Ракурс
Рейтинг политических партий. Фото: Цензор.нет

Какую партию больше всего поддерживают украинцы (ИНФОГРАФИКА)

21 июл 2020, 15:12
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Рейтинг политических сил возглавила партия «Слуга народа». За нее готовы отдать свои голоса 27,9% избирателей.

В тройку лидеров также вошли «Оппозиционная платформа — за жизнь» и «Европейская солидарность». Об этом стало известно из результатов опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

По электоральным предпочтениям политические силы разместились в следующем порядке:

  • «Слуга народа» — 27,9%;
  • «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 18,0%;
  • «Европейская солидарность» — 14,7%;
  • «Батькивщина» — 11,4%;
  • Радикальная партия Ляшко — 5,2%;
  • «Сила и честь» — 4,3%;
  • партия Шария — 3,4%;
  • «Украинская стратегия Гройсмана» — 3,3%;
  • ВО «Свобода» — 3,2%;
  • «Голос» — 3,1%.

Также социологи определили, какая фракция больше удовлетворяет избирателей своими решениями.

Рейтинг политических партий. Фото: Рейтинг

Президентская фракция «Слуга народа» лидирует среди других фракций. Так, уровень удовлетворенности фракцией среди всех опрошенных составляет 32%, а среди избирателей партии отмечается колоссальная удовлетворенность — 90%.

Рейтинг парламентских фракций. Фото: Рейтинг

Зато деятельностью фракций партий «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батькивщина» довольны примерно четверть опрошенных, а недовольны — около 70% респондентов. Деятельностью фракции партии «Голос» довольны 17% опрошенных, не удовлетворены — 73% респондентов.


Рейтинг парламентских фракций. Фото: Рейтинг

Показательно возрастное распределение оценок фракций. Молодежь больше довольна деятельностью фракции «Слуга народа», а старшее поколение — фракциями партий «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батькивщина».

Напомним, ранее мы сообщали, что недовольных работой Зеленского стало больше.

Источник: Ракурс


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