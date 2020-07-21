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Также социологи определили, какая фракция больше удовлетворяет избирателей своими решениями.
Рейтинг политических партий. Фото: Цензор.нет
Какую партию больше всего поддерживают украинцы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n141414-kakuu-partiu-bolshe-podderjivaut-ukraincy-infografika.htmlРакурс
Рейтинг политических сил возглавила партия «Слуга народа». За нее готовы отдать свои голоса 27,9% избирателей.
В тройку лидеров также вошли «Оппозиционная платформа — за жизнь» и «Европейская солидарность». Об этом стало известно из результатов опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».
По электоральным предпочтениям политические силы разместились в следующем порядке:
- «Слуга народа» — 27,9%;
- «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 18,0%;
- «Европейская солидарность» — 14,7%;
- «Батькивщина» — 11,4%;
- Радикальная партия Ляшко — 5,2%;
- «Сила и честь» — 4,3%;
- партия Шария — 3,4%;
- «Украинская стратегия Гройсмана» — 3,3%;
- ВО «Свобода» — 3,2%;
- «Голос» — 3,1%.
Также социологи определили, какая фракция больше удовлетворяет избирателей своими решениями.
Президентская фракция «Слуга народа» лидирует среди других фракций. Так, уровень удовлетворенности фракцией среди всех опрошенных составляет 32%, а среди избирателей партии отмечается колоссальная удовлетворенность — 90%.
Зато деятельностью фракций партий «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батькивщина» довольны примерно четверть опрошенных, а недовольны — около 70% респондентов. Деятельностью фракции партии «Голос» довольны 17% опрошенных, не удовлетворены — 73% респондентов.
Показательно возрастное распределение оценок фракций. Молодежь больше довольна деятельностью фракции «Слуга народа», а старшее поколение — фракциями партий «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батькивщина».
Напомним, ранее мы сообщали, что недовольных работой Зеленского стало больше.
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