Рейтинг политических партий. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/n141414-kakuu-partiu-bolshe-podderjivaut-ukraincy-infografika.html

Ракурс

Рейтинг политических сил возглавила партия «Слуга народа». За нее готовы отдать свои голоса 27,9% избирателей.

В тройку лидеров также вошли «Оппозиционная платформа — за жизнь» и «Европейская солидарность». Об этом стало известно из результатов опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

По электоральным предпочтениям политические силы разместились в следующем порядке:

«Слуга народа» — 27,9%;

«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 18,0%;

«Европейская солидарность» — 14,7%;

«Батькивщина» — 11,4%;

Радикальная партия Ляшко — 5,2%;

«Сила и честь» — 4,3%;

партия Шария — 3,4%;

«Украинская стратегия Гройсмана» — 3,3%;

ВО «Свобода» — 3,2%;

«Голос» — 3,1%.

Также социологи определили, какая фракция больше удовлетворяет избирателей своими решениями.







Президентская фракция «Слуга народа» лидирует среди других фракций. Так, уровень удовлетворенности фракцией среди всех опрошенных составляет 32%, а среди избирателей партии отмечается колоссальная удовлетворенность — 90%.





Зато деятельностью фракций партий «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батькивщина» довольны примерно четверть опрошенных, а недовольны — около 70% респондентов. Деятельностью фракции партии «Голос» довольны 17% опрошенных, не удовлетворены — 73% респондентов.





Показательно возрастное распределение оценок фракций. Молодежь больше довольна деятельностью фракции «Слуга народа», а старшее поколение — фракциями партий «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батькивщина».

Напомним, ранее мы сообщали, что недовольных работой Зеленского стало больше.