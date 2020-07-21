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Ракурс
Рейтинг політичних партій. Фото: Цензор.нет

Яку партію найбільше підтримують українці (ІНФОГРАФІКА)

21 лип 2020, 15:12
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Рейтинг політичних сил очолила партія «Слуга народу». За неї готові віддати голоси 27,9% виборців.

У трійку лідерів також увійшли «Опозиційна платформа — за життя» та «Європейська солідарність». Про це стало відомо із результатів опитування, яке провела соціологічна група «Рейтинг».

За електоральними вподобаннями політичні сили розмістилися у такому порядку:

  • «Слуга народу» — 27,9%;
  • «Опозиційна платформа — За життя» — 18,0%;
  • «Європейська солідарність» — 14,7%;
  • «Батьківщина» — 11,4%;
  • Радикальна партія Ляшка — 5,2%;
  • «Сила і честь» — 4,3%;
  • партія Шарія — 3,4%;
  • «Українська стратегія Гройсмана» — 3,3%;
  • ВО «Свобода» — 3,2%;
  • «Голос» — 3,1%.

Також соціологи визначили, яка фракція найбільше задовольняє виборців своїми рішеннями.
Рейтинг політичних партій. Фото: Рейтинг

Президентська фракція «Слуга народу» лідує серед інших фракцій. Так, рівень задоволеності фракцією серед усіх опитаних складає 32%, а серед виборців партії відмічається колосальна задоволеність — 90%.

Рейтинг парламентських фракцій. Фото: Рейтинг

Натомість діяльністю фракцій партій «Опозиційна платформа — За життя», «Європейська солідарність» та «Батьківщина» задоволені приблизно чверть опитаних, а не задоволені — близько 70% респондентів. Діяльністю фракції партії «Голос» задоволені 17% опитаних, не задоволені — 73% респондентів.

Рейтинг парламентських фракцій. Фото: Рейтинг


Показовим є віковий розподіл оцінок фракцій. Молодь більше задоволена діяльністю фракції «Слуга народу», а старше покоління — фракцій партій «Опозиційна платформа — За життя», «Європейська солідарність» та «Батьківщина».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що незадоволених роботою Зеленського побільшало.

Джерело: Ракурс


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