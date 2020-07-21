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У трійку лідерів також увійшли «Опозиційна платформа — за життя» та «Європейська солідарність». Про це стало відомо із результатів опитування, яке провела соціологічна
група «Рейтинг».
Також соціологи визначили, яка фракція найбільше задовольняє виборців своїми рішеннями.
Президентська фракція «Слуга народу» лідує серед інших фракцій. Так, рівень задоволеності фракцією серед усіх опитаних складає 32%, а серед виборців партії відмічається колосальна
задоволеність — 90%.
Натомість діяльністю фракцій партій «Опозиційна платформа — За життя», «Європейська солідарність» та «Батьківщина» задоволені приблизно чверть опитаних,
а не задоволені — близько 70% респондентів. Діяльністю фракції партії «Голос» задоволені 17% опитаних, не задоволені — 73% респондентів.
Рейтинг політичних партій. Фото: Цензор.нет
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Рейтинг політичних сил очолила партія «Слуга народу». За неї готові віддати голоси 27,9% виборців.
У трійку лідерів також увійшли «Опозиційна платформа — за життя» та «Європейська солідарність». Про це стало відомо із результатів опитування, яке провела соціологічна
група «Рейтинг».
За електоральними вподобаннями політичні сили розмістилися у такому порядку:
- «Слуга народу» — 27,9%;
- «Опозиційна платформа — За життя» — 18,0%;
- «Європейська солідарність» — 14,7%;
- «Батьківщина» — 11,4%;
- Радикальна партія Ляшка — 5,2%;
- «Сила і честь» — 4,3%;
- партія Шарія — 3,4%;
- «Українська стратегія Гройсмана» — 3,3%;
- ВО «Свобода» — 3,2%;
- «Голос» — 3,1%.
Також соціологи визначили, яка фракція найбільше задовольняє виборців своїми рішеннями.
Президентська фракція «Слуга народу» лідує серед інших фракцій. Так, рівень задоволеності фракцією серед усіх опитаних складає 32%, а серед виборців партії відмічається колосальна
задоволеність — 90%.
Натомість діяльністю фракцій партій «Опозиційна платформа — За життя», «Європейська солідарність» та «Батьківщина» задоволені приблизно чверть опитаних,
а не задоволені — близько 70% респондентів. Діяльністю фракції партії «Голос» задоволені 17% опитаних, не задоволені — 73% респондентів.
Показовим є віковий розподіл оцінок фракцій. Молодь більше задоволена діяльністю фракції «Слуга народу», а старше покоління — фракцій партій «Опозиційна платформа — За життя», «Європейська солідарність» та «Батьківщина».
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що незадоволених роботою Зеленського побільшало.
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