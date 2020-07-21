Тіло ще одного вбитого бійця ЗСУ віддали окупанти

https://racurs.ua/ua/n141413-tilo-sche-odnogo-vbytogo-biycya-zsu-viddaly-okupanty.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває вже шість років і майже щодня українські військовослужбовці зазнають поранень, зокрема, смертельних. Сьогодні окупанти передали Україні тіло ще одного бійця, що загинув під час обстрілів бойовиків.

Наразі особа загиблого не ідентифікована. Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

За попередніми даними, загиблий — третій військовослужбовець, якого раніше вважали пораненим. Він, а також двоє інших захисників потрапили під обстріл бойовиків поблизу населеного пункту Зайцеве 13 липня.

Після проведення процедури впізнання, завершення судово-медичної експертизи та оформлення відповідних документів силами пошукової групи «Евакуація 200» тіло доправлять до місця поховання. Про дату поховання героя буде повідомлено додатково, — зазначили у прес-центрі ООС.

Окрім того, сьогодні бойовики обстріляли українських захисників поблизу Павлополя. Внаслідок обстрілів із автоматичних станкових гранатометів двоє воїнів отримали осколкові поранення.

Нагадаємо, що 13 липня командир розвідувального взводу лейтенант Дмитро Красногрудь загинув унаслідок підриву на вибуховому пристрої в «сірій зоні» під Зайцевим, що поруч з окупованою Горлівкою.

Того ж дня російські окупаційні війська із трьох сторін обстріляли групу армійців ЗСУ, які мали здійснити евакуацію тіла полеглого офіцера. При тому було домовлено про режим «тиші» через ОБСЄ. Тоді загинув медик з евакуаційної команди Микола Ільїн (Естонець).