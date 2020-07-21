Тело еще одного убитого бойца ВСУ отдали оккупанты

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Ракурс

Война на Донбассе продолжается уже шесть лет и почти ежедневно украинские военнослужащие получают ранения, в том числе, смертельные. Сегодня оккупанты передали Украине тело еще одного бойца, погибшего во время обстрелов боевиков.

На данный момент личность погибшего не идентифицирована. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, погибший — третий военнослужащий, которого раньше считали раненым. Он, а также двое других защитников попали под обстрел боевиков вблизи населенного пункта Зайцево 13 июля.

После проведения процедуры опознания, завершения судебно-медицинской экспертизы и оформления соответствующих документов силами поисковой группы «Эвакуация 200» тело доставят к месту захоронения. О дате похорон героя будет сообщено дополнительно, — отметили в пресс-центре ООС.

Кроме того, сегодня боевики обстреляли украинских защитников вблизи Павлополя. Вследствие обстрелов из автоматических станковых гранатометов двое воинов получили осколочные ранения.

Напомним, что 13 июля командир разведывательного взвода лейтенант Дмитрий Красногрудь погиб в результате подрыва на взрывном устройстве в «серой зоне» под Зайцевым, что рядом с оккупированной Горловки.

В тот же день российские оккупационные войска с трех сторон обстреляли группу армейцев ВСУ, которые должны были осуществить эвакуацию тела павшего офицера. При этом было договорено о режиме «тишины» через ОБСЕ. Тогда погиб медик из эвакуационной команды Николай Ильин (Эстонец).