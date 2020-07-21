Рішення щодо справи плавця з Гідропарку ухвалив судhttps://racurs.ua/ua/n141415-plavcya-z-gidroparku-vypravdaly-u-sudi.htmlРакурс
Дніпровський суд міста Києва 20 липня виправдав Валентина Бур’янова, якого поліція у квітні затримала в Гідропарку, коли він переплив річку.
Служителі Феміди закрили провадження за відсутністю події і складу правопорушення. Сам Бур’янов планує притягнути до кримінальної відповідальності співробітників Нацполіції, які його затримували. Про це плавець написав на власній сторінці у Facebook.
За словами Бур’янова, дії поліції немає чим виправдовувати, оскільки він не вчиняв протиправних дій.
А це означає, що на уповноважену особу, яка складала протокол, та на його команду бійців чекає кримінальна відповідальність, — написав він.
Нагадаємо, Бур’янов 6 квітня намагався вплав через Дніпро дістатися до Гідропарку, щоб позайматися спортом. Свою поведінку молодий чоловік пояснив тим, що він вважає рішення Кабміну про заборону відвідування парків антиконституційним і таким, що порушує права українців.
Згодом чоловік був оштрафований Дніпровським райсудом Києва на 17 тис. грн за порушення правил карантину.