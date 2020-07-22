Теракт у Луцьку — в мережі з’явилися дивне відео затримання і фото з автобуса

https://racurs.ua/ua/n141441-terakt-u-lucku-v-mereji-z-yavylysya-dyvne-video-zatrymannya-i-foto-z-avtobusa.html

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У Луцьку затримали Максима Плохого (Кривоша) і звільнили заручників. У мережі з‘явилося дивне відео затримання терориста, на якому видно, що Кривош вийшов здаватися з автобуса, у якому сиділи заручники, і довгий час очікував поліцію.

Валерій Пельц знімав кадри із будівлі бібліотеки на Театральному майдані. Він також дивується, чому після такої довгої паузи до автобуса під спалах світло-шумової гранати пригнали ще й БТР.

Андрій Цаплієнко та Нацполіція оприлюднили фото та відео з місця затримання терориста Кривоша.

Нагадаємо, що він у Луцьку з ранку і до пізнього вечора 21 липня утримував в автобусі людей в центрі міста та погрожував зброєю і вибухівкою. Кривош захопив рейсовий автобус «Берестечко-Краснилівка». Згодом терорист висунув вимоги через одну зі своїх сторінок у соцмережах. Ці вимоги частково виконала влада (президент Зеленський) і о 22.00 Кривош вийшов з автобуса та здався владі.

Тим часом харківська поліція затримала можливого спільника Кривоша. У нього вдома знайшли чотири корпуси ручних гранат РГД-5, 2 корпуси ручних гранат Ф-1 та 6 запалів типу УЗРГМ до них, два пістолети ТТ, «Дрейзе» і 100 патронів до них, гладкоствольну рушницю і 122 патрони до неї.

Начальник обласної поліції Валерій Сокуренко заявив, що встановлена причетність 44-річного харків’янина до злочину, проте детальнішої інформації про це поки немає.