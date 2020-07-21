Заручників у Луцьку звільнили. Фото: Скріншот із трансляції

https://racurs.ua/ua/n141436-zaruchnykiv-u-lucku-zvilnyly-terorysta-zatrymaly-z-yavylysya-foto-y-video-shturmu.html

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Терориста Максима Кривоша, який 21 липня захопив у Луцьку рейсовий автобус із заручниками, затримали.

Правоохоронці спочатку вивели кількох людей із автобуса. Далі пролунав вибух, ймовірно, світло-шумової гранати, а потім під’їхав до автобуса бронетранспортер із силовиками та мікроавтобус. Про це повідомлялося у трансляції з місця події.

Штурм був успішним, правоохоронці затримали терориста Кривоша. Також було звільнено всіх заручників. Вони вже покинули салон автобуса.

За словами глави МВС Арсена Авакова, із заручниками все гаразд. Також міністр спростував інформацію про пораненого заручника. Аваков додав, що у Харкові затримали спільника Кривоша.

Також під час спільного брифінгу Авакова й заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка прозвучала інформація, що час завершення операції був заздалегідь запланований і спецоперація пройшла за планом. Після штурму вибухотехніки обшукали автобус і нічого не знайшли.

Терорист був озброєний пістолетом, автоматом та бойовою гранатою. Зловмисник сам здався — вийшов із автобуса і ліг на землю. Президент Зеленський спілкувався з Максимом Кривошем близько 15 хвилин.

У прес-центрі СБУ додали, що звільняли 13 заручників бійці спецпідрозділу «Альфа» спільно з Національною поліцією.

Завдяки спланованій Антитерористичним центром СБУ спецоперації «Бумеранг» правоохоронцям вдалося уникнути жертв серед мирного населення. Встановлено, що терористом є Максим Кривош, який пропагував екстремістські погляди. Наразі всі заручники звільнені, постраждалих немає, — зазначили в спецслужбі.

На звільнення заручників також відреагував президент Володимир Зеленський, який наголосив, що в Україні немає місця для тероризму.

Життя людини — найважливіша цінність. Ми не втратили нікого. Сьогодні рідні та близькі можуть обійняти всіх, хто постраждав день в автобусі під прицілом. Тероризму немає місця в жодній країні, — написав він у Telegram.



Нагадаємо, Максим Плохой 21 липня захопив автобус «Богдан», який прямував до Берестечка через обласний центр, і забарикадувався у ньому в центрі Луцька. Зловмисник стріляв в бік правоохоронців та жбурляв гранати. Служба безпеки України кваліфікувала подію як терористичний акт.

Терорист вимагав від президента Володимира Зеленського записати відеозвернення із закликом дивитися документальний фільм «Земляни» 2005 року про жорстоке поводження з тваринами. Сьогодні ввечері глава держави виконав умови бойовика, але згодом видалив відео з соцмережі.