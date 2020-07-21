Президент Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n141434-zelenskyy-vykonav-umovy-luckogo-terorysta-a-toy-vidpustyv-troh-zaruchnykiv.html

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Володимир Зеленський, президент України, виконав умови луцького терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками.

Глава держави записав відеозвернення із закликом дивитися документальний фільм «Земляни» 2005 року про жорстоке поводження з тваринами. Запис з’явився на сторінці президента в Facebook.

Тим часом луцький терорист Максим Кривош погодився відпустити декількох людей. За результатами тривалих перемовин з терористом з автобуса вивели трьох заручників.

Звільнення частини утримуваних осіб підтвердив заступник міністра внутрішніх справа Антон Геращенко. Посадовець у Facebook відзначив, що перемовини зі зловмисником проводив перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль. Він домовився з Максимом Кривошем і той випустив з автобуса літню жінку, підлітка та вагітну дівчину.

Нагадаємо, 44-річний терорист Максим Кривош вийшов на зв’язок із журналістами й заявив, що заручники перебувають у поганому стані. Заявлялося, що серед утримуваних є один поранений, вагітна жінка та дитина.

Раніше повідомлялося, що разом зі зловмисником в автобусі перебуває близько 20 заручників. Терорист стріляв в бік правоохоронців та жбурляв гранати. Служба безпеки України кваліфікувала подію як терористичний акт.