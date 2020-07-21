Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Президент Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Зеленский выполнил условия луцкого террориста, а тот отпустил трех заложников

21 июл 2020, 21:16
999

Владимир Зеленский, президент Украины выполнил условия луцкого террориста Максима Кривоша, который захватил автобус с заложниками.

Глава государства записал видеообращение с призывом смотреть документальный фильм «Земляне» 2005 года о жестоком обращении с животными. Запись появился на странице президента в Facebook.

Тем временем луцкий террорист Максим Кривош согласился отпустить нескольких людей. По результатам длительных переговоров с террористом из автобуса вывели трех заложников.

Освобождение части удерживаемых лиц подтвердил заместитель министра внутренних дело Антон Геращенко. Чиновник в Facebook отметил, что переговоры со злоумышленником проводил первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль. Он договорился с Максимом Кривошем и тот выпустил из автобуса пожилую женщину, подростка и беременную девушку.


Напомним, 44-летний террорист Максим Кривош вышел на связь с журналистами и заявил, что заложники находятся в плохом состоянии. Заявлялось, что среди задержанных есть один раненый, беременная женщина и ребенок.

Ранее сообщалось, что вместе со злоумышленником в автобусе находятся около 20 заложников. Террорист стрелял в сторону правоохранителей и швырял гранаты. Служба безопасности Украины квалифицировала произошедшее как террористический акт.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров