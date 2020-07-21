Захват заложников в Луцке. Фото: Конкурент

https://racurs.ua/n141433-zalojniki-v-plohom-sostoyanii-est-ranenyy-luckiy-terrorist-vyshel-na-svyaz.html

Ракурс

Заложники в Луцке, которые находятся весь день в заблокированном рейсовом автобусе в центре города, пребывают в плохом состоянии.

Среди удерживаемых 44-летним Максимом Кривошом есть один раненый, беременная женщина и ребенок. Об этом 21 июля в телефонном разговоре с журналистами телеканала НТА заявил сам злоумышленник, который назвался Максимом Плохим. Видео опубликовано в YouTube.

По словам террориста, полиция не идет ему на встречу, а лишь провоцирует. Кроме того, Кривош заявил, что его требования до сих пор не выполнены.

К написанному мне добавить нечего. Эти требования выполняются — я отпускаю людей, — заявил он.

Кроме того, СМИ сообщили, что террорист отказался общаться с женой, которую привезли на место захвата заложников. Также стало известно, что не подтвердилась информация Кривоша о том, что он разместил в Луцке взрывное устройство.

Напомним, Максим Плохой захватил автобус «Богдан», который следовал в Берестечко через областной центр, и забаррикадировался в нем в центре Луцка. Вместе со злоумышленником в автобусе находятся около 20 заложников. Злоумышленник уже стрелял в сторону правоохранителей и швырял гранаты. Служба безопасности Украины квалифицировала произошедшее как террористический акт.

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