Захват автобуса с заложниками. Фото: Общественное

https://racurs.ua/n141431-zahvat-zalojnikov-v-lucke-kvalificirovali-kak-terakt.html

Ракурс

Захват рейсового автобуса «Красниловка-Берестечко» с заложниками в Луцке расследуют правоохранители.

По факту происшествия следователи Службы безопасности Украины начали уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба управления Службы безопасности Украины в Волынской области.

Кроме того, заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что правоохранители смогли впервые договориться с террористом. Злоумышленник разрешил передать воду заложникам, которые уже целый день находятся в автобусе.

Как известно, 21 июля в центре Луцка 44-летний Максим Плохой захватил автобус «Богдан», который следовал в Берестечко через областной центр, и забаррикадировался в нем в центре Луцка.

Утром злоумышленник произвел два выстрела в сторону правоохранителей и бросил гранату, которая не детонировала. Также стало известно, что несколько пуль попали в здание областного управления полиции. Под вечер террорист открывал огонь из автомата по дрону СБУ и бросил взрывпакет. Вместе со злоумышленником в автобусе находится около 20 заложников.

Плохой требует от президента Владимира Зеленского записать видеообращение с призывом смотреть документальный фильм «Земляне» 2005 года о жестоком обращении с животными.