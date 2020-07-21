Луцкий террорист Максим Плохой. Фото: Общественное

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Максим Плохой, террорист, который 21 июля захватил заложников в автобусе в центре Луцка, утром обстрелял здание областной полиции.

Одна из пуль попала в окно здания Главного управления Национальной полиции в Волынской области, которое находится за несколько десятков метров от захваченного автобуса. Об этом сообщалось в трансляции с места события.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, луцкий террорист не позволил передать заложникам воду, которые с самого утра находятся на жаре в салоне автобуса. Геращенко добавил, что людей из близлежащих домов в центре Луцка эвакуируют. Жители рассказывают, что в домах и офисах отключили электрическую энергию.

Журналистам правоохранители запретили снимать и стримить из центра города, где террорист удерживает заложников. Силовики утверждают, что работа СМИ может помешать работе правоохранительных органов. Кроме того, правоохранители призывают граждан не снимать на смартфоны ход событий в Луцке. По данным «Общественного», в городе выключили FM-вещание.

Медиа предполагают, что полиция готовит проведение спецоперации. Над Театральным майданом уже запустили дрон.

Тем временем в сети появилось видео, как террорист Максим Плохой входит в автобус сообщением «Берестечко-Красниловка».

Напомним, террорист, захвативший заложников, заставляет своих пленников контактировать с журналистами. В сети распространили звонок одной из заложниц.