Луцький терорист Максим Плохой. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n141421-luckyy-teroryst-sche-vranci-obstrilyav-budivlu-policiyi-novi-podrobyci-y-video.html

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Максим Плохой, терорист, який 21 липня захопив заручників в автобусі в центрі Луцька, вранці обстріляв будівлю обласної поліції.

Одна з куль поцілила у вікно будівлі Головного управління Національної поліції у Волинській області, яка розташована за кілька десятків метрів від захопленого автобуса. Про це повідомлялося в трансляції з місця події.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, луцький терорист не дозволив передати заручникам воду, які з самого ранку перебувають на спеці в салоні автобуса. Геращенко додав, що людей з прилеглих будинків в центрі Луцька евакуйовують. Мешканці розповідають, що в будинках і офісах відімкнули електричну енергію.

Журналістам правоохоронці заборонили знімати і стрімити з центру міста, де терорист утримує заручників. Силовики стверджують, що робота ЗМІ може завадити роботі правоохоронних органів. Окрім того, правоохоронці закликають громадян не знімати на смартфони перебіг подій у Луцьку. За даними «Суспільного», у місті вимкнули FM-мовлення.

Медіа припускають, що поліція готує проведення спецоперації. Над Театральним майданом вже запустили дрон.

Тим часом у мережі з’явилося відео, як терорист Максим Плохой входить в автобус сполученням «Берестечко-Краснилівка».

Нагадаємо, терорист, який захопив заручників, змушує своїх бранців контактувати з журналістами. У мережі поширили дзвінок однієї із заручниць.