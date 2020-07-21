Захоплення заручників у Луцьку кваліфікували як теракт

Захоплення автобуса із заручниками. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n141431-zahoplennya-zaruchnykiv-u-lucku-kvalifikuvaly-yak-terakt.html

Ракурс

Захоплення рейсового автобуса «Краснилівка-Берестечко» із заручниками у Луцьку розслідують правоохоронці.

За фактом події слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Про це 21 липня повідомила прес-служба управління Служби безпеки України у Волинській області.

Крім того, заступник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що правоохоронці змогли вперше домовитися з терористом. Зловмисник дозволив передати воду заручникам, що вже цілий день перебувають в автобусі.

Як відомо, 21 липня в центрі Луцька 44-річний Максим Плохий захопив автобус «Богдан», який прямував до Берестечка через обласний центр, і забарикадувався у ньому в центрі Луцька.

Вранці зловмисник здійснив два постріли в бік правоохоронців та кинув гранату, яка не детонувала. Також стало відомо, що кілька куль влучили в будівлю обласного управління поліції. Під вечір терорист відкривав вогонь з автомата по дрону СБУ та кинув вибуховий пакет. Разом зі зловмисником в автобусі перебуває близько 20 заручників.

Плохой вимагає від президента Володимира Зеленського записати відеозвернення із закликом дивитися документальний фільм «Земляни» 2005 року про жорстоке поводження з тваринами.