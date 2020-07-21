Захоплення заручників у Луцьку. Фото: Конкурент

https://racurs.ua/ua/n141433-zaruchnyky-u-poganomu-stani-ie-poranenyy-luckyy-teroryst-vyyshov-na-zv-yazok.html

Ракурс

Заручники в Луцьку, які знаходяться увесь день в заблокованому рейсовому автобусі у центрі міста, перебувають у поганому стані.

Серед утримуваних 44-річним Максимом Кривошом є один поранений, вагітна жінка та дитина. Про це 21 липня в телефонній розмові із журналістами телеканалу НТА заявив сам зловмисник, який ще назвався Максимом Плохим. Відео опубліковане в YouTube.

За словами терориста, поліція не йде йому на зустріч, а лише провокує. Крім того, Кривош заявив, що його вимоги досі не виконані.

До написаного мені додати немає чого. Ці вимоги виконуються — я відпускаю людей, — заявив він.

Крім того, ЗМІ повідомили, що терорист відмовився спілкуватись з дружиною, яку привезли на місце захоплення заручників. Також стало відомо, що не підтвердилась інформація Кривоша про те, що він розмістив у Луцьку вибуховий пристрій.

Нагадаємо, Максим Плохой захопив автобус «Богдан», який прямував до Берестечка через обласний центр, і забарикадувався у ньому в центрі Луцька. Разом зі зловмисником в автобусі перебуває близько 20 заручників. Зловмисник вже стріляв в бік правоохоронців та жбурляв гранати. Служба безпеки України кваліфікувала подію як терористичний акт.

Терорист вимагає від президента Володимира Зеленського записати відеозвернення із закликом дивитися документальний фільм «Земляни» 2005 року про жорстоке поводження з тваринами.