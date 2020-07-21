Заложников в Луцке освободили. Фото: скриншот из трансляции

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Ракурс

Террориста Максима Кривоша, который 21 июля захватил в Луцке рейсовый автобус с заложниками, задержали.

Правоохранители сначала вывели нескольких людей из автобуса. Далее прогремел взрыв, вероятно, светло-шумовой гранаты, а затем подъехал к автобусу бронетранспортер с силовиками и микроавтобус. Об этом сообщалось в трансляции с места события.

Штурм был успешным, правоохранители задержали террориста Кривоша. Также были освобождены все заложники. Они уже покинули салон автобуса.

По словам главы МВД Арсена Авакова, с заложниками все в порядке. Также министр опроверг информацию о раненом заложнике. Аваков добавил, что в Харькове задержали сообщника Кривоша.

Также во время совместного брифинга Авакова и заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко прозвучала информация, что время завершения операции было заранее запланировано и спецоперация прошла по плану. После штурма взрывотехники обыскали автобус и ничего не нашли.

Террорист был вооружен пистолетом, автоматом и боевой гранатой. Злоумышленник сам сдался — вышел из автобуса и лег на землю. Президент Зеленский общался с Максимом Кривошем около 15 минут.

В пресс-центре СБУ добавили, что освобождали 13 заложников бойцы спецподразделения «Альфа» совместно с Национальной полицией.

Благодаря спланированной Антитеррористическим центром СБУ спецоперации «Бумеранг» правоохранителям удалось избежать жертв среди мирного населения. Установлено, что террористом является Максим Кривош, который пропагандировал экстремистские взгляды. Сейчас все заложники освобождены, пострадавших нет, — отметили в спецслужбе.

На освобождение заложников также отреагировал президент Владимир Зеленский, который подчеркнул, что в Украине нет места для терроризма.

Жизнь человека — важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут обнять всех, кто страдал день в автобусе под прицелом. Терроризму нет места в одной стране, — написал он в Telegram.



Напомним, Максим Плохой 21 июля захватил автобус «Богдан», который следовал в Берестечко через областной центр, и забаррикадировался в нем в центре Луцка. Злоумышленник стрелял в сторону правоохранителей и швырял гранаты. Служба безопасности Украины квалифицировала произошедшее как террористический акт.

Террорист требовал от президента Владимира Зеленского записать видеообращение с призывом смотреть документальный фильм «Земляне» 2005 года о жестоком обращении с животными. Сегодня вечером глава государства выполнил условия боевика, но впоследствии удалил видео из соцсети.