Безвиз с шестью странами вводит Украина. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n141462-bezviz-s-shestu-stranami-vvodit-ukraina-spisok.html

Ракурс

Безвиз для граждан шести стран ввел президент Украины Владимир Зеленский. Он подписал указ, согласно которому с 1 августа граждане шести государств смогут посетить Украину без дополнительных документов.

Такое решение он принял для реализации принципов партнерства. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского от 21 июля.

Сообщается, что безвизовый режим въезда в Украину откроется с такими странами:

Австралия;

Новая Зеландия;

Королевство Бахрейн;

Государство Кувейт;

Султанат Оман;

Королевства Саудовская Аравия.

Отметим, что украинцы также активно путешествуют в другие страны в безвизовом режиме. За три года безвиза с ЕС украинцы совершили почти 49 млн поездок в страны Евросоюза.

Чаще всего наши граждане пересекали границу Польши. Также наблюдалась повышенная активность на границах с Венгрией и Румынией. Менее активно украинцы пользовались пунктами пропуска, расположенными на границе со Словакией.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина ввела безвизовый режим с Гренадой — островным государством на юго-востоке Карибского моря.