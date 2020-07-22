Ракурсhttps://racurs.ua/
Безвиз с шестью странами вводит Украина. Фото: Pixabay
Безвиз с шестью странами вводит Украина — списокhttps://racurs.ua/n141462-bezviz-s-shestu-stranami-vvodit-ukraina-spisok.htmlРакурс
Безвиз для граждан шести стран ввел президент Украины Владимир Зеленский. Он подписал указ, согласно которому с 1 августа граждане шести государств смогут посетить Украину без дополнительных документов.
Такое решение он принял для реализации принципов партнерства. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского от 21 июля.
Сообщается, что безвизовый режим въезда в Украину откроется с такими странами:
- Австралия;
- Новая Зеландия;
- Королевство Бахрейн;
- Государство Кувейт;
- Султанат Оман;
- Королевства Саудовская Аравия.
Отметим, что украинцы также активно путешествуют в другие страны в безвизовом режиме. За три года безвиза с ЕС украинцы совершили почти 49 млн поездок в страны Евросоюза.
Чаще всего наши граждане пересекали границу Польши. Также наблюдалась повышенная активность на границах с Венгрией и Румынией. Менее активно украинцы пользовались пунктами пропуска, расположенными на границе со Словакией.
Напомним, ранее мы сообщали, что Украина ввела безвизовый режим с Гренадой — островным государством на юго-востоке Карибского моря.
.