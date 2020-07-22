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Ракурс
Безвиз с шестью странами вводит Украина. Фото: Pixabay

Безвиз с шестью странами вводит Украина — список

22 июл 2020, 14:03
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Безвиз для граждан шести стран ввел президент Украины Владимир Зеленский. Он подписал указ, согласно которому с 1 августа граждане шести государств смогут посетить Украину без дополнительных документов.

Такое решение он принял для реализации принципов партнерства. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского от 21 июля.

Сообщается, что безвизовый режим въезда в Украину откроется с такими странами:

  • Австралия;
  • Новая Зеландия;
  • Королевство Бахрейн;
  • Государство Кувейт;
  • Султанат Оман;
  • Королевства Саудовская Аравия.

Отметим, что украинцы также активно путешествуют в другие страны в безвизовом режиме. За три года безвиза с ЕС украинцы совершили почти 49 млн поездок в страны Евросоюза.


Чаще всего наши граждане пересекали границу Польши. Также наблюдалась повышенная активность на границах с Венгрией и Румынией. Менее активно украинцы пользовались пунктами пропуска, расположенными на границе со Словакией.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина ввела безвизовый режим с Гренадой — островным государством на юго-востоке Карибского моря.

Источник: Ракурс


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