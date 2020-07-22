Безвіз з шістьма країнами вводить Україна. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n141462-bezvyz-s-shestu-stranamy-vvodyt-ukrayna-spysok.html

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Безвіз для громадян шести країн запровадив президент України Володимир Зеленський. Він підписав указ, згідно із яким починаючи з 1 серпня громадяни шести держав зможуть відвідати Україну без додаткових документів.

Таке рішення він прийняв для реалізації принципів партнерства. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського від 21 липня.

Повідомляється, що безвізовий режим в’їзду в Україну відкриється з такими країнами:

Австралія;

Нова Зеландія;

Королівство Бахрейн;

Держава Кувейт;

Султанат Оман;

Королівства Саудівська Аравія.

Зазначимо, що українці також активно подорожують в інші країни у безвізовому режимі. За три роки безвізу з ЄС українці здійснили майже 49 млн поїздок в країни Євросоюзу.

Найчастіше наші громадяни перетинали кордон Польщі. Також спостерігалася підвищена активність на кордонах з Угорщиною та Румунією. Менш активно українці користувалися пунктами пропуску, розташованими на кордоні зі Словаччиною.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна ввела безвізовий режим з Гренадою — острівною державою на південному сході Карибського моря.