Адаптивний карантин триватиме до 31 серпня — карантин в Україні

https://racurs.ua/ua/n141461-adaptyvnyy-karantyn-tryvatyme-do-31-serpnya-shmygal.html

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Адаптивний карантин в Україні продовжать до 31 серпня. Про це на початку сьогоднішнього засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави Кабміну, на засіданні 22 липня урядовці офіційно ухвалять рішення щодо продовження карантину до кінця літа.

Адаптивний карантин продовжать до 31 серпня. Він довів свою ефективність. Карантин не допускає перевантаження системи охорони здоров’я і зменшує навантаження на лікарів, — зазначив прем'єр.

Окрім цього, Шмигаль анонсував ухвалення рішення щодо продовження дії скасування мита на закупівлю тест-систем.

Скоро ми дійдемо до позначки у 1 млн тестів. Останнім часом ми нарощуємо темпи. У перші тижні робилося по кілька сотень тестів, а тепер — 30 тис. на день. Це і ПЛР і ІФА-тести, — додав глава уряду.

Зауважимо, що під час адаптивного карантину посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону на підставі рішення регіональної комісії ТЕБ та НС, яке приймається з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні ознак для посилення протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, станом на 22 липня в Україні зафіксовано 829 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом в Україні 60 995 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1534 летальні, 33 172 пацієнти одужало. Проведено 907 360 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 973 пацієнти.