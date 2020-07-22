Адаптивный карантин продлится до 31 августа — карантин в Украине

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Адаптивный карантин в Украине продлят до 31 августа. Об этом в начале сегодняшнего заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы Кабмина, на заседании 22 июля чиновники официально примут решение о продлении карантина до конца лета.

Адаптивный карантин продлят до 31 августа. Он доказал свою эффективность. Карантин не допускает перегрузки системы здравоохранения и уменьшает нагрузку на врачей, — отметил премьер.

Кроме этого, Шмыгаль анонсировал принятие решения о дальнейшей отмене пошлины на закупку тест-систем для коронавируса.

Скоро мы дойдем до отметки в 1 млн тестов. В последнее время мы наращиваем темпы. В первые недели делалось по несколько сотен тестов, а теперь — 30 тыс. в день. Это и ПЦР и ИФА-тесты, — добавил глава правительства.

Отметим, что во время адаптивного карантина усиление противоэпидемических мероприятий применяется и отменяется на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе признаков для усиления противоэпидемических мероприятий.

Напомним, по состоянию на 22 июля в Украине зафиксировано 829 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине зарегистрировали 60 995 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1534 летальные, 33172 пациента выздоровели. Проведено 907,36 тыс. тестов методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 973 пациента.