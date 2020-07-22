Спільник луцького терориста продав йому зброю — версії поліції, фото — Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n141463-spilnyk-luckogo-terorysta-prodav-yomu-zbrou-versiyi-policiyi.html

Ракурс

Теракт у Луцьку продовжують розслідувати правоохоронці. Спільник луцького терориста, затриманий у Харкові, співпрацює зі слідством, повідомляє поліція. Утім, силовики уникають ствердно відповідати на питання про зв’язок знаходження потужного арсеналу у Харкові із терактом в Луцьку.

ЗМІ повідомили, що усю зброю, яку вилучили у ніч з 21 на 22 липня, 44-річного волонтер привіз із зони АТО у 2014−2015 роках і, ймовірно, він продав її Максиму Кривошу, який захопив автобус із заручниками у Луцьку.

Вдома у ймовірного спільника Кривуша знайшли гранати і пістолети, велику кількість патронів. На брифінгу харківської поліції 22 липня повідомили, що власник арсеналу пояснив — зберігав зброю для самооборони.

ЗМІ припускають, що він не ідейний послідовник Кривоша, а просто продавець зброї, а у спільники Кривоша його записали через кілька телефонних розмов з ним. Чоловік також займався перепродажем цінних монет — він нібито заробляв цим на життя.

Із підозрюваним встановлений зв’язок, слідчі дослідили усю зброю і призначили 12 експертиз. Його зв’язок із луцьким терористом поки встановлюється, — повідомив на брифінгу начальник слідчого управління обласної поліції Сергій Чиж.



Затриманому у Харкові готуються оголосити підозру за ст. 263 (незаконне зберігання зброї) КК України.