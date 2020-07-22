Невідомі підпалили будинок голови Костопільської райради, фото: ДСНС

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Ракурс

Підпал будинку голови Костопільської райради Рівненської області Сергія Ткачука стався в ніч на 22 липня.

Будинок розташований у райцентрі на вулиці Острізькій. Інформація про займання надійшла до рятувальників о 2.20. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

На момент виникнення пожежі у будинку перебували також дружина та донька голови райради.

Осередок займання розташовувався на покрівлі будинку. Вогонь охопив покриття будівлі, також існувала загроза його поширення на розташовані поряд два інші житлові будинки, зазначає прес-служба ДСНС Рівненської області.

Пожежу було ліквідовано о 7.25, жертв та постраждалих немає.

Вогонь знищив покриття будинку та пошкодив речі домашнього вжитку.

Під час огляду місця інциденту були виявлені дві скляні ємності з невідомою речовиною та ще одну розбиту ємність.

За фактом умисного пошкодження майна розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу. Обставини інциденту встановлюються.

Ткачук також очолює районну організацію партії «Батьківщина». У прес-службі цієї політсили зазначають, що однозначно пов’язують підпал із його політичною діяльністю.

Зважаючи на близькість місцевих виборів, ми розцінюємо підпал будинку і замах на життя нашого партійця як політичний тиск, — наголошує прес-служба «Батьківщини».

Нагадаємо, восени минулого року в Костополі підпалили автомобіль депутата облради.