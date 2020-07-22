Новий карантин передбачає поділ України на чотири зони — що заборонять з 1 серпня

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Адаптивний карантин з 1 серпня передбачає поділ України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону, залежно від рівня епідемічної небезпеки. Карантинні обмеження у цих зонах будуть різними. Відповідну постанову щодо встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням коронавірусної хвороби під час засідання 22 липня ухвалив Кабінет міністрів.

Норми карантину, які встановлені в Україні, гармонізуються з європейськими, також змінюються підходи до показників захворюваності. Так, рахуватимуть не за кількістю хворих, а за динамікою захворюваності, як це робиться в країнах Євросоюзу, — розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Глава МОЗ під час засідання уряду додав, що сьогодні було ухвалено нову постанову, яка діятиме з 1 серпня до 31 серпня 2020 року.

Вона регламентуватиме встановлення карантину на території країни. В чому відмінність — в залежності від епідеміологічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях районів встановлюється зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, — сказав Степанов.

За його словами, рівень визначатиме автоматизоване програмне забезпечення на основі зібраних даних.

В областях, які відносяться до «зеленої» зони, діятимуть такі обмеження:

у громадських будівлях потрібна маска або респіратор;

проведення масових заходів не більше ніж 1 особа на 5 кв. м;

проведення заходів в театрах або кінотеатрах з заповненістю на 50%;

перевезення пасажирів лише у межах сидячих місць.

Якщо починають змінюватися індикатори п’ять днів поспіль, то відразу ми починаємо переходити в жовтий або помаранчевий або червоний, — додав Степанов.

За його словами, у районах, які перебуватимуть у «зеленій» зоні, дозволено відкривати санаторні заклади, але з дотриманням певних правил, які надасть МОЗ.

Нагадаємо, перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Станом на 22 липня МОЗ оприлюднило наступні показники для послаблення протиепідемічних заходів: