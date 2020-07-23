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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Слуга народу

Кількість нових випадків COVID-19 в Україні зростає третю добу (ІНФОГРАФІКА)

23 лип 2020, 09:48
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Коронавірусна інфекція COVID-19 продовжує поширюватися Україною.

Станом на 23 липня в Україні зафіксували 856 випадків зараження, а коронавірус подолали 828 осіб. Найбільше інфікованих виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я в Facebook.

З початку епідемії захворіла 61 тис. 851 особа, а видужали вже 34 тис. осіб. Хвороба забрала життя 1 тис. 551 людини. За останню добу від коронавірусу померли 17 осіб.

Як відомо, третій день поспіль в Україні зростає кількість нових випадків. За 20 липня було зафіксовано 651 випадок, за 21 липня — 673 випадки, за 22 липня — 829 випадків.

Випадки коронавірусу в регіонах:


  • Вінницька область — 2 тис. 416 випадків;
  • Волинська область — 3 тис. 401 випадок;
  • Дніпропетровська область — 1 тис. 275 випадків;
  • Донецька область — 818 випадків;
  • Житомирська область — 1 тис. 654 випадки;
  • Закарпатська область — 4 тис. 641 випадок;
  • Запорізька область — 700 випадків;
  • Івано-Франківська область — 3 тис. 765 випадків;
  • Кіровоградська область — 689 випадків;
  • Київ — 7 тис. 278 випадків;
  • Київська область — 3 тис. 391 випадок;
  • Львівська область — 8 тис. 462 випадки;
  • Луганська область — 116 випадків;
  • Миколаївська область — 530 випадків;
  • Одеська область — 2 тис. 691 випадок;
  • Полтавська область — 371 випадок;
  • Рівненська область — 5 тис. 303 випадки;
  • Сумська область — 393 випадки;
  • Тернопільська область — 2 тис. 548 випадків;
  • Харківська область — 3 тис. 203 випадки;
  • Херсонська область — 218 випадків;
  • Хмельницька область — 1 тис. 8 випадків;
  • Чернівецька область — 5 тис. 443 випадки;
  • Черкаська область — 870 випадків;
  • Чернігівська область — 667 випадків.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову, що адаптивний карантин з 1 серпня передбачає поділ України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону, залежно від рівня епідемічної небезпеки. Карантинні обмеження у цих зонах будуть різними.

Джерело: Ракурс


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