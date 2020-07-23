Кількість нових випадків COVID-19 в Україні зростає третю добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n141502-kilkist-novyh-vypadkiv-covid-19-v-ukrayini-zrostaie-tretu-dobu-infografika.htmlРакурс
Коронавірусна інфекція COVID-19 продовжує поширюватися Україною.
Станом на 23 липня в Україні зафіксували 856 випадків зараження, а коронавірус подолали 828 осіб. Найбільше інфікованих виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я в Facebook.
З початку епідемії захворіла 61 тис. 851 особа, а видужали вже 34 тис. осіб. Хвороба забрала життя 1 тис. 551 людини. За останню добу від коронавірусу померли 17 осіб.
Як відомо, третій день поспіль в Україні зростає кількість нових випадків. За 20 липня було зафіксовано 651 випадок, за 21 липня — 673 випадки, за 22 липня — 829 випадків.
Випадки коронавірусу в регіонах:
- Вінницька область — 2 тис. 416 випадків;
- Волинська область — 3 тис. 401 випадок;
- Дніпропетровська область — 1 тис. 275 випадків;
- Донецька область — 818 випадків;
- Житомирська область — 1 тис. 654 випадки;
- Закарпатська область — 4 тис. 641 випадок;
- Запорізька область — 700 випадків;
- Івано-Франківська область — 3 тис. 765 випадків;
- Кіровоградська область — 689 випадків;
- Київ — 7 тис. 278 випадків;
- Київська область — 3 тис. 391 випадок;
- Львівська область — 8 тис. 462 випадки;
- Луганська область — 116 випадків;
- Миколаївська область — 530 випадків;
- Одеська область — 2 тис. 691 випадок;
- Полтавська область — 371 випадок;
- Рівненська область — 5 тис. 303 випадки;
- Сумська область — 393 випадки;
- Тернопільська область — 2 тис. 548 випадків;
- Харківська область — 3 тис. 203 випадки;
- Херсонська область — 218 випадків;
- Хмельницька область — 1 тис. 8 випадків;
- Чернівецька область — 5 тис. 443 випадки;
- Черкаська область — 870 випадків;
- Чернігівська область — 667 випадків.
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову, що адаптивний карантин з 1 серпня передбачає поділ України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону, залежно від рівня епідемічної небезпеки. Карантинні обмеження у цих зонах будуть різними.