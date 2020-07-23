Коронавірус в Україні. Фото: Слуга народу

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Коронавірусна інфекція COVID-19 продовжує поширюватися Україною.

Станом на 23 липня в Україні зафіксували 856 випадків зараження, а коронавірус подолали 828 осіб. Найбільше інфікованих виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я в Facebook.

З початку епідемії захворіла 61 тис. 851 особа, а видужали вже 34 тис. осіб. Хвороба забрала життя 1 тис. 551 людини. За останню добу від коронавірусу померли 17 осіб.

Як відомо, третій день поспіль в Україні зростає кількість нових випадків. За 20 липня було зафіксовано 651 випадок, за 21 липня — 673 випадки, за 22 липня — 829 випадків.

Випадки коронавірусу в регіонах:

Вінницька область — 2 тис. 416 випадків;

Волинська область — 3 тис. 401 випадок;

Дніпропетровська область — 1 тис. 275 випадків;

Донецька область — 818 випадків;

Житомирська область — 1 тис. 654 випадки;

Закарпатська область — 4 тис. 641 випадок;

Запорізька область — 700 випадків;

Івано-Франківська область — 3 тис. 765 випадків;

Кіровоградська область — 689 випадків;

Київ — 7 тис. 278 випадків;

Київська область — 3 тис. 391 випадок;

Львівська область — 8 тис. 462 випадки;

Луганська область — 116 випадків;

Миколаївська область — 530 випадків;

Одеська область — 2 тис. 691 випадок;

Полтавська область — 371 випадок;

Рівненська область — 5 тис. 303 випадки;

Сумська область — 393 випадки;

Тернопільська область — 2 тис. 548 випадків;

Харківська область — 3 тис. 203 випадки;

Херсонська область — 218 випадків;

Хмельницька область — 1 тис. 8 випадків;

Чернівецька область — 5 тис. 443 випадки;

Черкаська область — 870 випадків;

Чернігівська область — 667 випадків.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову, що адаптивний карантин з 1 серпня передбачає поділ України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону, залежно від рівня епідемічної небезпеки. Карантинні обмеження у цих зонах будуть різними.