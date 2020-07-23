Количество новых случаев COVID-19 в Украине растет третьи сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n141502-kolichestvo-novyh-sluchaev-covid-19-v-ukraine-rastet-treti-sutki-infografika.htmlРакурс
Коронавирусная инфекция COVID-19 продолжает распространяться по Украине.
По состоянию на 23 июля в Украине зафиксировали 856 случаев заражения, а коронавирус преодолели 828 человек. Больше всего инфицированных выявили в Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в Facebook.
С начала эпидемии заболели 61 тыс. 851 человек, а выздоровели уже 34 тыс. лиц. Болезнь унесла жизни 1 тыс. 551 человека. За последние сутки от коронавируса умерли 17 человек.
Как известно, третий день подряд в Украине растет количество новых случаев. 20 июля был зафиксирован 651 случай, за 21 июля — 673 случая, за 22 июля — 829 случаев.
Случаи коронавируса в регионах:
- Винницкая область — 2 тыс. 416 случаев;
- Волынская область — 3 тыс. 401 случай;
- Днепропетровская область — 1 тыс. 275 случаев;
- Донецкая область — 818 случаев;
- Житомирская область — 1 тыс. 654 случаи;
- Закарпатская область — 4 тыс. 641 случай;
- Запорожская область — 700 случаев;
- Ивано-Франковская область — 3 тыс. 765 случаев;
- Кировоградская область — 689 случаев;
- Киев — 7 тыс. 278 случаев;
- Киевская область — 3 тыс. 391 случай;
- Львовская область — 8 тыс. 462 случая;
- Луганская область — 116 случаев;
- Николаевская область — 530 случаев;
- Одесская область — 2 тыс. 691 случай;
- Полтавская область — 371 случай;
- Ровенская область — 5 тыс. 303 случая;
- Сумская область — 393 случая;
- Тернопольская область — 2 тыс. 548 случаев;
- Харьковская область — 3 тыс. 203 случаи;
- Херсонская область — 218 случаев;
- Хмельницкая область — 1 тыс. 8 случаев;
- Черновицкая область — 5 тыс. 443 случаи;
- Черкасская область — 870 случаев;
- Черниговская область — 667 случаев.
Напомним, Кабинет министров принял постановление, согласно которому адаптивный карантин с 1 августа предусматривает разделение Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную, в зависимости от уровня эпидемической опасности. Карантинные ограничения в этих зонах будут разными.