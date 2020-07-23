Коронавирус в Украине. Фото: Слуга народа

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Коронавирусная инфекция COVID-19 продолжает распространяться по Украине.

По состоянию на 23 июля в Украине зафиксировали 856 случаев заражения, а коронавирус преодолели 828 человек. Больше всего инфицированных выявили в Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в Facebook.

С начала эпидемии заболели 61 тыс. 851 человек, а выздоровели уже 34 тыс. лиц. Болезнь унесла жизни 1 тыс. 551 человека. За последние сутки от коронавируса умерли 17 человек.

Как известно, третий день подряд в Украине растет количество новых случаев. 20 июля был зафиксирован 651 случай, за 21 июля — 673 случая, за 22 июля — 829 случаев.

Случаи коронавируса в регионах:

Винницкая область — 2 тыс. 416 случаев;

Волынская область — 3 тыс. 401 случай;

Днепропетровская область — 1 тыс. 275 случаев;

Донецкая область — 818 случаев;

Житомирская область — 1 тыс. 654 случаи;

Закарпатская область — 4 тыс. 641 случай;

Запорожская область — 700 случаев;

Ивано-Франковская область — 3 тыс. 765 случаев;

Кировоградская область — 689 случаев;

Киев — 7 тыс. 278 случаев;

Киевская область — 3 тыс. 391 случай;

Львовская область — 8 тыс. 462 случая;

Луганская область — 116 случаев;

Николаевская область — 530 случаев;

Одесская область — 2 тыс. 691 случай;

Полтавская область — 371 случай;

Ровенская область — 5 тыс. 303 случая;

Сумская область — 393 случая;

Тернопольская область — 2 тыс. 548 случаев;

Харьковская область — 3 тыс. 203 случаи;

Херсонская область — 218 случаев;

Хмельницкая область — 1 тыс. 8 случаев;

Черновицкая область — 5 тыс. 443 случаи;

Черкасская область — 870 случаев;

Черниговская область — 667 случаев.

Напомним, Кабинет министров принял постановление, согласно которому адаптивный карантин с 1 августа предусматривает разделение Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную, в зависимости от уровня эпидемической опасности. Карантинные ограничения в этих зонах будут разными.