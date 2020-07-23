Згорів будинок антикорупціонера Шабуніна

https://racurs.ua/ua/n141501-zgoriv-budynok-antykorupcionera-shabunina-foto-z-miscya-podiyi.html

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Пожежа в будинку голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна сталася у ніч з 22 на 23 липня. Громадський діяч заявляє про навмисний підпал.

Постраждалих немає: Віталія з сім'єю не було, а батьки встигли вибігти — сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід.

Надзвичайна подія сталася за адресою Ентузіастів 16а, поблизу метро «Славутич». Наразі офіційної реакції правоохоронців чи рятувальників на їхніх інформаційних ресурсах немає.

У Facebook Шабунін опублікував фото згорілого помешкання і відзначив, що два тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі з'єднання.

Хочемо вкотре нагадати про неспроможність влади захистити громадських діячів. Як християнин, благословляю виконавців і замовників. Останнім дякую за мотивацію працювати ще більше, — додав антикорупціонер.

Шабунін запросив журналістів побачити спалений будинок на власні очі.

У липні 2018 року Шабуніна облили зеленкою під Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Це сталося під час акції Центру протидії корупції та «Автомайдану» із вимогою відставки керівника САП Назара Холодницького. Тоді Шабуніна невідомі облили зеленкою і закидали тортами.

Центр протидії корупції (ЦПК) — українська громадська організація, створена у 2012 році Шабуніним та виконавчою директоркою ЦПК Дар'єю Каленюк. Організація фінансується завдяки підтримці міжнародних донорів.

У червні цього року президент вивів Шабуніна зі складу Нацради з антикорупційної політики.