Сгорел дом антикоррупционера Шабунина

https://racurs.ua/n141501-sgorel-dom-antikorrupcionera-shabunina-foto-s-mesta-proisshestviya.html

Ракурс

Пожар в доме председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина произошел в ночь с 22 на 23 июля. Общественный деятель заявляет об умышленном поджоге.

Пострадавших нет: Виталия с семьей не было, а родители успели выбежать — соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход.

ЧП произошло по адресу Энтузиастов 16а, возле метро «Славутич». Пока официальная реакция правоохранительных органов или спасателей на их информационных ресурсах отсутствует.

В Facebook Шабунин опубликовал фото сгоревшего помещения и отметил, что две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения.

Хотим еще раз напомнить о несостоятельности власти защитить общественных деятелей. Как христианин, благословляю исполнителей и заказчиков. Последним спасибо за мотивацию работать еще больше, — добавил антикоррупционер.

Шабунин пригласил журналистов увидеть сожженный дом собственными глазами.

В июле 2018 года Шабунина облили зеленкой возле Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Это произошло во время акции Центра противодействия коррупции и «Автомайдана» с требованием отставки руководителя САП Назара Холодницкого. Тогда Шабунина неизвестные облили зеленкой и забросали тортами.

В июне этого года президент вывел Шабунина из состава Нацсовета по антикоррупционной политике.