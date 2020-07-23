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Курс гривны на 23 июля установил НБУ. Фото: flickr.com

Курс гривны на 23 июля установил НБУ (ИНФОГРАФИКА)

23 июл 2020, 09:14
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Официальный курс гривны на 23 июля установил Национальный банк Украины.

Американский доллар снова вырос в цене и стоит 27 грн 78 коп. Евро тоже подорожал и стоит 32 грн 19 коп. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на веб-сайте Нацбанка.

Украинская денежная единица подешевела и к валюте других стран. Польский злотый стоит 7 грн 27 коп., а цена чешской кроны 23 июля 1 грн 22 коп., фунт стерлингов стоит 35 грн 35 коп.

Курс гривны к иностранным валютам на 23 июля НБУ установил. Инфографика: Нацбанк


Курс гривны к иностранным валютам на 23 июля НБУ установил. Инфографика: Нацбанк

Напомним, 20 июля новый председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заверил, что возглавляемое им ведомство пока не видит оснований для вмешательства в ситуацию на валютном рынке. По словам банкира, НБУ не выходил с интервенциями на межбанковский валютный рынок в течение 13−20 июля, поскольку колебания котировок находились в пределах нормы.

Источник: Ракурс


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