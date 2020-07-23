Курс гривны на 23 июля установил НБУ. Фото: flickr.com

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Ракурс

Официальный курс гривны на 23 июля установил Национальный банк Украины.

Американский доллар снова вырос в цене и стоит 27 грн 78 коп. Евро тоже подорожал и стоит 32 грн 19 коп. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на веб-сайте Нацбанка.

Украинская денежная единица подешевела и к валюте других стран. Польский злотый стоит 7 грн 27 коп., а цена чешской кроны 23 июля 1 грн 22 коп., фунт стерлингов стоит 35 грн 35 коп.

Напомним, 20 июля новый председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заверил, что возглавляемое им ведомство пока не видит оснований для вмешательства в ситуацию на валютном рынке. По словам банкира, НБУ не выходил с интервенциями на межбанковский валютный рынок в течение 13−20 июля, поскольку колебания котировок находились в пределах нормы.